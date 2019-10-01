Нелегальные мигранты стали прибывать в Италию в четыре раза чаще
Лампедуза , Италия, 1 октября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В сентябре 2019 года, по данным итальянских властей, в страну прибыли почти 2500 нелегальных мигрантов, передает информагентство ANSA во вторник, 1 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы. Италия
Это почти треть от общего количества нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну за весь 2019 год и о которых осведомлены власти (7600).
Таким образом, в сентябре, после смены правительства страны, в сравнении с первыми восемью месяцами года скорость прибытия мигрантов увеличилась почти в четыре раза.
Читайте также: Приплыли. Почему власти Италии вновь открыли порты нелегальным мигрантам