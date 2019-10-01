Лампедуза , Италия, 1 октября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В сентябре 2019 года, по данным итальянских властей, в страну прибыли почти 2500 нелегальных мигрантов, передает информагентство ANSA во вторник, 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы. Италия

Это почти треть от общего количества нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну за весь 2019 год и о которых осведомлены власти (7600).

Таким образом, в сентябре, после смены правительства страны, в сравнении с первыми восемью месяцами года скорость прибытия мигрантов увеличилась почти в четыре раза.

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