Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области опечалены тем фактом, что морской порт Выборга не вошел в ограниченный перечень пунктов пропуска, через которые с 1 октября 2019 года иностранцы могут посетить Ленобласть и Петербург по электронной визе. Об этом заявила заместитель главы комитета Ленобласти по туризму Римма Сачунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Выборг

Сачунова обратила внимание, что по электронной визе въехать на территорию Ленинградской области можно через автомобильные КПП «Торфяновка», «Светогорск», «Брусничное», автомобильно-пешеходный переход «Ивангород», а также через морской порт в Высоцке.

Однако на сегодня в перечне отсутствуют железнодорожные пункты пропуска в Ивангороде и Выборге. То есть те иностранцы, которые решат поехать на поездах «Аллегро» или «Лев Толстой», не смогут по электронным визам попасть в Петербург и Ленобласть.

«И еще очень печально для нас, что у нас не вошел [в перечень] пункт пропуска — Морской порт в городе Выборг. На сегодня у нас туда приходит круизный корабль «Карелия» из Лаппеенранты и работает в режиме 72 часов без визы. Мы искренне верим, что с 2021 года эти важные для нас стратегически пункты пропуска тоже будут доступны для въезда иностранных граждан по электронным визам», — сказала Римма Сачунова.

Заметим, в Петербурге тоже далеко не все пункты пропуска вошли в указанный перечень. Как пояснил сотрудник погрануправления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Давиденко, проблема в отсутствии технической возможности получить на этих КПП данные по электронной визе в режиме онлайн.

«Так как в железнодорожных пунктах пропуска отсутствует инфраструктура, там пока этого нет», — сказал он.

Из водных КПП в перечень, например, не попали пункты на Английской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, где регулярно швартуются иностранные суда.

Читайте также: В Ленобласти разработают маршруты для интуристов с электронными визами

Напомним, по электронной визе можно въехать в Петербург через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Въехавшие через пункты пропуска в Ленобласти туристы с электронными визами также могут посетить Петербург.