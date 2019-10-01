Луганск, 1 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. 29 сентября с позиций 59-й бригады ВСУ, расположенных в районе Троицкого, сбежал вооружённый боевик ВСУ, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Беглец с автоматом

«Военнослужащий 11-го отдельного батальона 59-й бригады, самовольно покинул расположение части, со штатным оружием АК-74 и полным боекомплектом к нему. Местонахождение беглеца неизвестно», — рассказал он.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, дезертир был недоволен командиром бригады, который лишил его дополнительных выплат.

Филипоненко отметил, что в сентябре 2019 года ряды данного формирования покинули семь человек.

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