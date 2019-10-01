Владимир, 1 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля и микроавтобус столкнулись под Владимиром 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным МВД, столкновение произошло на 184 км трассы М7 «Волга». Пострадали водители обоих грузовиков, один пассажир грузового транспорта и трое пассажиров «Газели». Госпитализация ни для кого не потребовалась.

Также сообщается, что из-за ДТП на трассе было парализовано движение в течение нескольких часов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября в Оренбургской области легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался.