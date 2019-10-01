Рига, 1 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Голкипер Александр Салак стал игроком рижского хоккейного клуба «Динамо». Об этом 1 октября сообщается на сайте клуба.

Twitter@hcDINAMORIGA Александр Салак

Отмечается, что в сентябре вратарь тренировался с клубом «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, а теперь подписал контракт с рижской командой.

Напомним, в сезоне 2018/19 чешский вратарь играл за ярославский «Локомотив». В регулярном чемпионате он сыграл в 20 матчах, одержав девять побед. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету пять матчей.

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