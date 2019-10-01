Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Туристический поток в Петербург из-за рубежа может увеличиться на 2 млн человек в год благодаря введению электронных виз. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы в Петербурге

«Мы понимаем, что (рост) будет не стремительным, а постепенным, вели аналитические консультации со всеми коллегами и партнерами, в формате работы в рамках Всемирной туристской организации», — сказал Панкевич.

Более точно прогноз можно будет составить после новогодних праздников, полагает чиновник. «Показательным для нас будет следующий туристический сезон», — добавил он.

По мнению Панкевича, введение бесплатных электронных виз для иностранцев потенциально увеличит среднее время пребывания в Петербурге с 3−5 суток до 6−7 суток, способствует росту популярности туристических продуктов и проектов, включая фестивали и конгрессы, которые устраивают в Северной столице, поможет раздвинуть рамки «сезонности», так как европейцы с открытыми границами внутри ЕС привыкли к формату так называемых «сити брейков» — коротким туристическим визитам в зарубежные города на выходные.

Эксперимент по выдаче электронных виз в Петербург, Ленинградскую область и Калининградскую область продлится до 2021 года, но уже сейчас ожидается, что постепенно к системе подключат все остальные регионы РФ. Сейчас иностранец с электронной визой для посещения Петербурга или Ленобласти может въехать только в эти субъекты РФ, не имеет права перемещаться ни в какие другие и должен покинуть страну там же, где въезжал.

Но когда эти ограничения будут сняты, Петербург мог бы стать неким «хабом» для дальнейшего путешествия иностранцев по России, считает Панкевич, и город хотел бы разработать совместные туристические продукты другими регионами, например, с Казанью.

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Добавим, право получить электронную визу на 1 октября имеют граждане 53 стран. Виза выдается на месяц, по ней можно однократно въехать в Россию и провести здесь не более 8 дней. По электронной визе пересечение границы РФ возможно через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

Предполагается, что позднее к программе подключится и железнодорожное сообщение, но пока этого не произошло.

На данный момент одобрено уже более 3 тыс. заявок на въезд по электронной визе в Петербург и Ленобласть.

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В 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранные туристы, остальные — из регионов России.

Петербург планирует в полтора раза увеличить туристический поток в город в ближайшие несколько лет, доведя его до 12 млн гостей в год.