Рим, 1 октября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Рим, передает информагентство ANSA во вторник, 1 октября.

U.S. Department of State Прибытие в Рим

Запланированы встречи Помпео с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Ключевыми темами переговоров с итальянскими политиками станут взаимодействие Рима с Пекином и Москвой, полагают обозреватели агентства. Весной 2019 года во время визита Си Цзиньпина в Рим руководители Италии и Китая достигли предварительной договоренности о присоединении Италии к проекту «Один пояс — один путь».

Кроме того, Помпео намерен совершить визит в провинцию Абруццо, откуда эмигрировали в США его предки.