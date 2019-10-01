Луганск, 1 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружила технику ВСУ, размещённую в жилой застройке прифронтовой зоны, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

БТР-80 ВСУ — U.S. Army Europe Images

«Нашей разведкой выявлено размещение двух буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и трёх противотанковых пушек «Рапира» вблизи жилых кварталов подконтрольного 72-й бригаде населённого пункта Малорязанцево. На окраине населённого пункта Розквит боевики 46-й бригады ВСУ разместили две самоходные гаубицы «Гвоздика», — рассказал он.

Филипоненко также отметил, что возле жилой застройки населённого пункта Попасная боевики 72-й бригады ВСУ разместили БТР0−80 и БМП-2, а также два броневика МТ-ЛБ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР с применением миномётов калибра 120 мм и 82 мм.

Читайте также: ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня