Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области разработают специальные туристические маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы, которую с 1 октября граждане 53 государств смогут получить для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Lenobl.ru Выборгский замок

Напомним, электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

«Электронная виза позволит иностранным туристам по-новому взглянуть на Ленинградскую область. Не секрет, что у нас проходит множество международных фестивалей — музыкальных, театральных, гастрономических. Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль «Корюшка идет», заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить «Ночь музеев», в которой также участвует множество музеев и исторических объектов региона», — заявил 1 октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Областному комитету по туризму поручено разработать для обладателей электронных виз два типа маршрутов.

Во первых, кратковременные маршруты, с посещением достопримечательностей вблизи автомобильных пунктов пропуска. Среди таких маршрутов могут быть экскурсии по Выборгу с посещением Выборгского замка, посещение Ивангородской крепости и крепости Копорье.

Более длительные маршруты предусматривают посещение Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина, природных парков Ленинградской области.

Напомним, по электронной визе можно въехать через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

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На данный момент одобрено уже более 3 тыс. заявок на въезд по электронной визе в Петербург и Ленобласть.