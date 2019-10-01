Рим, 1 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Представители обеих партий правящей коалиции Италии согласны с необходимостью разрешить голосовать на выборах гражданам, достигшим 16-летнего возраста, заявил во вторник, 1 октября, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Rai.

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Ранее эта инициатива была поддержана не только двумя правящими партиями («Движением» и либералами), но также и правоцентристами, предполагается, что решение будет принято в 2020 году.

О необходимости предоставить право голосовать 16-летним гражданам в Италии заговорили после молодежных «климатических» митингов. Сейчас участвовать в выборах могут граждане, достигшие 18-летнего возраста.

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