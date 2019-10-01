Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В первый день работы системы электронных виз для граждан 53 зарубежных стран Россия уже одобрила порядка 3 тысяч заявок. Об этом сообщил сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Давиденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Летнем саду

По словам Давиденко, пограничники долго работали перед запуском проекта, и на данный момент и люди, и техника на пунктах пропуска готовы принимать туристов в новом формате.

Он добавил, что на 11:30 мск в базе данных одобренных виз было более 3 тыс. заявок. Основная масса — это граждане Эстонии, затем следует Латвия, Литва и Германия. Кроме того, есть заявки из Польши, Филиппин, Индии, Китая, Тайваня, Франции, Италии, Ирана, Швеции.

Напомним, право получить бесплатную электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти имеют на данный момент граждане 53 государств, из каждого из них уже поступила хотя бы одна заявка.

В перечне государств нет, например, таких стран, как США или Великобритания.

«Этот список, естественно, появился не просто так, а исходя из межведомственных консультаций. Исходили и из двусторонних отношений, учитывался политический фактор, очевидно, учитывались и вопросы безопасности, поэтому вот так», — сказал заведующий консульским отделом представительства МИД в Петербурге Олег Коновалов.

На пограничном пункте пропуска турист должен будет продемонстрировать свой загранпаспорт, а также уведомление об одобрении визы на листе А4.

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