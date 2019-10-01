Москва, 1 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, говорится в поздравительной телеграмме, отправленной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну по случаю 70-летия КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень», — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что в настоящее время успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре.

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Премьер-министр РФ также выразил уверенность, что общими усилиями Москва и Пекин смогут придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 1 октября 1949 года была основана Китайская Народная Республика. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал эту дату моментом окончания столетнего унижения китайского народа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР и генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР, отметив, что Китай достиг очень многого за это время в сфере экономики, социальной политики и технологий.

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