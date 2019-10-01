Куопио, Финляндия, 1 октября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. 1 октября в Финляндии произошло нападение на профессиональное училище в четырех километрах к юго-западу от города Куопио, передает немецкий канал n-tv.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По сообщению финских средств массовой информации, вооруженный студент пришел в училище, расположенное в комплексе зданий торгового центра. В результате нападения пострадали десять человек, один погиб.

Полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Один человек взят под стражу.