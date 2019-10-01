Москва, 1 октября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) при проведении кредитного скоринга и принятии решения об одобрении кредита — совершенно верное и своевременное действие Банка России, направленное на остужение рынка необеспеченных кредитов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя решение ЦБ РФ о введение ПДН с 1 октября 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Конечно, банки на начальном этапе испытают некоторое падение темпов прироста потребительского кредитования. Но одновременно с этим пропорционально улучшат и качество своих кредитных портфелей.

Да, некоторая часть проблемных заемщиков испытают трудности с получением новых кредитов. Но таковых относительно немного, да и в конечном итоге им это тоже пойдет на пользу, так как постоянное «перекредитовывание», когда новый займ берется для того, чтобы погасить предыдущий, это «путь в никуда».

И в этой ситуации лучше немного поумерить свои аппетиты и затянуть на время пояса, чем продолжать загонять болезнь внутрь, что в итоге неминуемо приведет к куда более существенным проблемам.

Важно, чтобы кредитные учреждения не применяли механический и жёсткий подход к оценке предельной долговой нагрузки при рефинансировании кредитов, если данное рефинансирование ведет в итоге к снижению нагрузки на заемщика. Интересной была бы идея и дифференцированного подхода к применению ПДН в зависимости от дохода заемщика.

Одно дело, когда гражданин, имеющий заработок в 20 тыс. рублей в месяц пытается взять кредит, на обслуживание которого он будет тратить 10 тыс. рублей (у него на жизнь почти ничего не останется), и совсем иное дело, когда кредит в 300 тыс. рублей собирается взять заемщик, у которого на обслуживание долга будет уходить 200 тыс. рублей (на жизнь останутся вполне солидные 100 тыс. рублей в месяц).

Так что введение ПДН — это вполне здравое решение регулятора, которое видимо будет совершенствоваться и дополняться в целях дальнейшего приведения рынка потребительского кредитования в тот вид, когда риски образования кредитных пузырей будут минимизированы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ в кредите могут с 1 октября получать заёмщики, если у них окажется слишком малый показатель их предельной долговой нагрузки (ПНД). Такое правило ввел Банк России.

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