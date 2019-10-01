Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Эксплуатируемые в Санкт-Петербурге электробусы марки Volgabus оправдывают ожидания в отношении своей эффективности. За полгода на одном из городских маршрутов они без особых проблем перевезли 460 000 пассажиров. Об этом 1 октября сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», отвечающем за социальные автобусные маршруты в городе.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Электробус в Петербурге

Десять автобусов с электрическим двигателем ходят по маршруту №128, соединяющему Васильевский остров с Петроградской стороной.

«Зарядка автобусов осуществляется в ночное время в парке и не требует дополнительной инфраструктуры <…> Ночная зарядка обеспечивает запас хода более 200 км», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что опрошенные пассажиры электробусов считают их главным преимуществом экологичность (68%), а также бесшумность и современный дизайн.

Напомним, в августе 2019 года в Санкт-Петербург для испытаний были доставлены новые электробусы «Сириус» производства АО «Стройтранс» из Вологды. Их вместимость — до 90 пассажиров, запас хода на электродвигателе — до 240 км. Электробус оснащен климатической и мультимедийной системами. Новые машины выпустят на упомянутый выше маршрут №128, где с марта текущего года уже работают 10 электробусов Volgabus.

Испытания будут проходить несколько месяцев, после чего может быть принято решение о закупке нового подвижного состава.