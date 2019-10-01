Малоярославецкий район, Калужская область, 1 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Основной причиной массовой гибели рыбы в реке Суходрев у калужского посёлка Детчино в июне 2019 года стало воздействие электротока на биологические ресурсы реки со стороны неустановленных лиц, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM по результатам проверки калужской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Мертвая рыба

По материалам проверки ОМВД России по Малоярославецкому району Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела будут приняты меры к установлению виновных лиц. Максимальное наказание, за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, летом 2018 года в Калужской области зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Причиной экологической катастрофы назвали сброс в воду навоза свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс», «дочкой» таиландской компании Charoen Pokphand Group. По данным экологов, речная вода на протяжении более километра превратилась в зловонную серо-чёрную жижу. Погибло более 30 тыс. экземпляров рыбы различных видов (щука, лещ, плотва, окунь, голавль, уклея, густера). Доля погибшей рыбы в реке Суходрев составила около 90% от общей ихтиомассы.