Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 октября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. 1 октября в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского Ярославской области вновь появилась горячая вода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Чкаловский микрорайон в Переславле

Горячая вода к жителям микрорайона перестала поступать в марте этого года. Директор котельной, отапливающей микрорайон, обвинял власти в неплатежах за теплоэнергию. В середине сентября в спор вмешались судебные приставы.

«Приставы передали котельную на ответственное хранение другому собственнику, который начал работу по пуску горячей воды. Сегодня вода начала нагреваться и поступать в дома. Но может возникнуть другая проблема — сетей, которые за полгода могли прийти в негодность», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вернуть горячую воду жителям Чкаловского в сентябре на заседании общественной палаты города обещали председатель областной думы Алексей Константинов и заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.