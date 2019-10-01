Берлин, 1 октября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Берлине многие маленькие дети в недостаточной мере привиты от болезней, согласно оценке Технической больничной кассы (TK). Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

dfuhlert Вакцинация

Почти половина детей, рожденных в Берлине и застрахованных в TK, к возрасту двух лет не получает необходимого количества прививок. 3,2% — вообще никаких прививок, рекомендованных Постоянной комиссией по вакцинации.

Так, 7% детей вообще не были привиты против кори. 12% сделали лишь часть прививок. В случае коклюша совершенно не привитыми остаются 4,1%, частично — 15,2%.

Берлин находится в середине федерального рейтинга недостаточной вакцинации. В Гессене доля не полностью вакцинированных детей младшего возраста составляет аж 69%, в Бранденбурге — почти 40%, а Мекленбурге-Передней Померании около 37%.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения защиты населения доля полностью вакцинированных детей должна составлять не менее 95%.