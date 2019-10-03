Москва, 3 октября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Шум, поднятый вокруг Сани-шамана, который отправился изгонять Путина из Кремля, но немного не дошел, говорит о засилье т.н. магического мышления в общественном дискурсе. О том, что такое эта беда и как с ней бороться, рассказывает автор ИА REGNUMГерман Садулаев.

Василий Суриков. Шаман. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком» (фрагмент). 1893

Раньше были Кашпировский и Кастанеда, а теперь мотивационные гуру и вот якутский шаман. Очень уж ситуация способствует экономии мышления, при которой отдельный персонаж — в данном случае Путин — становится источником всего, а поклонение ему или отрицание его — главным способом воздействия на реальность. В этом контексте магическое мышление, которое противостоит рациональному осмыслению, одинаково вредоносно и для «путинофилоф», и для «путинофобов». Слишком простой ответ на вопрос о причинах проблем или достижений в стране отключает и тех, и других от здравого осмысления реальности и себя в ней.

Мышление оказывается поражено суеверием в его исходном смысле. Интересно, что в критике суеверия и научно-рациональной, и религиозный подходы демонстрируют удивительную солидарность. Именно потому, что оба подхода предполагают серьезное отношение к действительности, пусть один берет за основу эксперимент, а другой — аксиоматику духа. А вот мистические игрища отвратительны и для ученых, и для сторонников религиозных подходов.

Читайте статью Германа Садулаева «Крестовый поход шаманов на Кремль».