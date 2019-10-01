Москва, 1 октября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Введение санкций США против трех самолетов и яхты, которые, как считает минфин США, принадлежат Евгению Пригожину, это уже 32-я серия многоактного спектакля под названием «антироссийские санкции», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя введение новых санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Если среди предыдущих западных санкций были те, что действительно ощутимо сказались на тех или иных секторах российской экономики, то последнее время все большая часть ограничений или носит формальный характер, или направлена против отдельных персоналий, или вовсе выглядит комично.

Как, например, запрет пяти российским судам класса «река-море» заходить в американские порты из-за того, что они поставляли топливо на российскую военную базу в Сирии. То есть когда сами США на свои военные базы, расположенные по всему миру, поставляют топливо, снаряжение, вооружения, продукты питания — это все нормально.

Когда Россия на свою военную базу (полностью, кстати, легитимную) поставляет топливо — это уже грех. Не говоря уже о том, что эти пять судов — типичные плоскодонные «каботажники» для хождения по рекам и прибрежного плавания в небольших морях и на небольшие расстояния.

Пересечь Азовское море и аккуратно Чёрное море они еще могут. Но ни одному человеку в здравом уме не придёт в голову пересекать на таком судне Атлантический океан чтобы зайти в американский порт.

Что после этого можно сказать про американские санкции? Чаще всего, это формальность, нужная больше для «внутреннего потребления» в самих США», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, связанных с Россией.

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