Дамаск, 1 октября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Ударные вертолёты российских ВВС присоединились к воздушной операции сирийской авиации в небе над горным городом Кабани, расположенном в северо-восточной части сирийской провинции Латакия. Под удары попали позиции джихадистов из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Yevgeny Volkov Вертолеты Ми-28N ВВС России

Этот район на северо-востоке Латакии, как ожидается, станет местом проведения следующей крупной операции Сирийской арабской армии на северо-западе Сирии. Он также стратегически расположен недалеко от равнины Аль-Гааб и города Джиср-эш-Шугур, важнейшего опорного пункта боевиков в данном регионе.

Сирийская армия уже направила подкрепления на этот фронт. Наблюдатели полагают, что наступательная операция начнётся в ближайшие несколько недель. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Взятие Кабани откроет путь на город Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб. Стратегическая привлекательность Джиср эш-Шугура заключается в непосредственной близости к турецкой границе и наличии канала снабжения боевиков Латакия-Алеппо.

Переход Кабани под контроль Дамаска обеспечит безопасность российской авиабазы Хмеймим с этого направления. Только с начала 2019 года российские средства ПВО сбили около 60 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Хмеймим. Кроме того, джахадисты применяли по базе и реактивные системы залпового огня. Все атаки были успешно отражены.