Москва, 1 октября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В России из-за повышения акцизов не ожидается роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ.

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«Предпосылки для роста цен на отечественное вино, изготовленное из российского винограда, в связи с повышением акцизной ставки отсутствуют», — считают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2020 года российские тихие и игристые вина перестанут облагаться акцизом по льготной ставке, акцизы на отечественную и зарубежную продукцию будут уравнены, при этом стоимость акциза вырастет. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

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