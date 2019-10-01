Москва, 1 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. До тех пор, пока специально созданная для разрешения конфликтной ситуации комиссия Минздрава не даст какие-то хотя бы предварительные заключения, трудно разобраться во всех деталях случившегося в онкоцентре Блохина в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя скандал в онкоцентре с увольнением 26 врачей.

Brateevsky Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина

«Буквально накануне руководство Онкоцентра уволило Георгия Манткечива, да еще и с выговором «за хамское поведение» (которое, как следует из пояснений, заключалось в том, что врач и его коллеги записали видеообращение, где рассказали о проблемах центра и тяжелых взаимоотношениях с новым руководством).

Уже сегодня это же руководство заявляет, что в онкоцентре все в порядке, что сниженные ранее зарплаты давно увеличены до прежних уровней, что средняя по больнице зарплата (не путать со средней по больнице температурой, хотя, по сути, это одно и то же), достигла 179 рублей, что никто никого увольняться не принуждал, а сама клиника наоборот остро нуждается в специалистах.

Буквально через несколько часов сами врачи публикуют сообщение о том, что специалисты и медперсонал начали в массовом порядке из онкоцентра уходить.

Понятно, что каждая из противоборствующих сторон старается донести свою точку зрения на проблему и расставляет акценты там, где считает для себя наиболее важным. Вероятнее всего, по итогам работы комиссии Минздрава РФ будут приняты какие-то решения.

Но до тех пор, пока не будут озвучены хотя бы предварительные итоги работы комиссии, было бы некорректным высказывать предположения, основанные на заявлениях сторон или непроверенных слухах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 26 детских онкологов онкоцентра им. Блохина подали заявления об увольнении.

Читайте также: В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением