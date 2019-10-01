Киев, 1 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Парламенту Украины нужно доработать проект закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, чтобы не допустить владение украинскими землями представителями российского бизнеса и неэффективным собственником. Об этом 1 октября на брифинге в Верховной раде Украине заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок Украины

«Аспект национальной безопасности очень важен, если мы говорим о покупке (земли — ред.) представителями стран, которые откровенно агрессивны или являются странами-агрессорами, или будут использовать землю неэффективно. Должны быть предусмотрены предохранители в законопроекте. Сейчас они нарабатываются», — сказал Разумков.

Она напомнил, что сегодня на рассмотрение Рады подано семь альтернативных законопроектов о вводе рынка земли, «которые частично или полностью смогут закрыть пробелы, имеющиеся в законодательстве».

«Уверен, что Верховная рада приложит максимум усилий, чтобы доработать тот законопроект, который был предложен Кабинетом министров Украины, чтобы обеспечить права и свободы всех граждан. Думаю, на этой неделе уже будем рассматривать», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проект закона о вводе рынка земли позволяет иностранцам, в частности российскому бизнесу, скупать украинские земли. По её словам, принятие этого закона грозит Украине референдумами по отделению приграничных регионов к соседним государствам.

Она также призвала еще больше ограничить права физических и юридических лиц концентрировать в своей собственности крупные площади земель, чтобы защититься от появления олигархических монополий как в Бразилии и Аргентине.