Берлин, 1 октября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. 3 октября на «Мерседес-Бенц Арене» в столице Германии пройдет концерт, посвященный 30-летию падения Берлинской стены. Но газета Berliner Morgenpost отмечает, что организаторы мероприятия ошиблись: стена рухнула вовсе не в этот октябрьский день.

Lear 21 Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот. Ноябрь 1989

На столичном портале berlin. de говорится:

«3 октября мы отмечаем 30-летие падения Берлинской стены совершенно особенным и великим праздником».

Но Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года, напоминает издание. А 3 октября 1990 года ГДР перестала существовать, войдя в состав ФРГ. Этот день отмечается как День германского единства. Однако организаторов концерта, это, кажется не смущает. Среди выступающих будут группа Boney M, ди-джей Ötzi и участник дуэта Modern Talking Дитер Болен.

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