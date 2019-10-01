Москва, 1 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Российские дилеры начали продажу отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией. Об этом сообщается на сайте компании.

Uaz.ru УАЗ «Патриот»

Внедорожник идет в четырех комплектациях — «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I. Цена на него стартует от 1 034 000 рублей. Это стоимость автомобиля без учета акций и специальных предложений.

Комплектация «Оптимум» по цене от 1 034 000 рублей в базовом оснащении имеет две подушки безопасности, антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

«Премиум» идет по цене 1 180 000 рублей. В этой комплектации автомобиль оборудован легкосплавными дисками, электронной системой стабилизации ESP и помощи на подъеме HHC, климат-контролем, подогревом лобового стекла и всех сидений, круиз-контролем, рулевым колесом с управлением медиа и с подогревом и кожаной оплеткой, а также мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

В комплектации «Статус», которая стоит 1 268 000 рублей, интерьер отделан кожей, задний подлокотник идет с подстаканниками, имеются камера заднего вида с динамической разметкой, передние и задние датчики парковки. «Обут» внедорожник в 18-дюймовые диски.

Кроме того, будет продаваться лимитированная версия Edition I, тираж которой — 300 экземпляров. Отличительной особенностью этой версии будет цвет кузова «Серый Титан». Салон оборудован более дорогими и эргономичными передними креслами и хромированной табличкой рядом с селектором АКПП с порядковым номером машиной. Стоимость этого варианта составит 1 298 000 рублей.

Напомним, тюнеры в России создали шестиколесный внедорожник УРСА ПК-6×6.

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