Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В среду, 2 октября, Петербург останется во власти непогоды, пришедшей в город в первый день месяца.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя канавка

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространило штормовое предупреждение, согласно которому 2 октября в городе ожидается дождь, местами сильный, а также усилится юго-западный и западный ветер до 7−12 м/с.

«Ночью порывы могут достигать 15−20 м/с», — отметили в спасательном ведомстве.

Напомним, что сильный ветер в ночь на 1 октября вызвал угрозу наводнения, из-за чего пришлось закрыть створки петербургской дамбы в Финском заливе.

Температура воздуха 2 октября составит ночью +6…+8 гр., днем +11…+13 гр., добавили в Гидрометцентре Петербурга. Это немного теплее, чем днем ранее.