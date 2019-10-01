Оренбург, 1 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 1 октября аграрии намолотили 2003,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 8,9 ц/га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в минсельхозе региона.

Зерно в амбаре

Львиную долю собранного урожая составляет пшеница — 819,2 тыс. тонн и ячмень — 406,8 тыс. тонн. Валовый сбор озимых культур составил 588,3 тыс. тонн (29,5% от общего намолота зерновых).

Валовой сбор зерна по области прогнозируют на уровне 2,2 млн тонн. Как подчеркнули в минсельхозе, этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей региона и отправки зерна на реализацию.

Напомним, 22 августа министерство заявило о том, что хлеборобы преодолели рубеж в один миллион тонн зерна нового урожая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 24 районах региона из-за засухи вводили режим ЧС. По предварительным данным, площадь гибели сельскохозяйственных культур от засухи составляла 129,5 тысяч гектаров, а ущерб оценивался в 200 млн рублей.