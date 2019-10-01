Вашингтон, 1 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Северная Корея ни за что не откажется от ядерного оружия, а также постарается сохранить арсенал. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Известно, что данное заявление Джон Болтон сделал во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Ким Чен Ын никогда добровольно не откажется от ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что время играет на руку только Северной Корее, а частичная отмена санкций, способствует укреплению статуса КНДР как ядерной державы.

Кроме того, в своем выступлении Болтон раскритиковал политику правительства Южной Кореи в отношении Севера, призвал возобновить совместные учения Сеула и Вашингтона, а также выразил обеспокоенность по поводу натянутых корейско-японских отношений.