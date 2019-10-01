Красноярск, 1 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В третьей декаде октября в Красноярске похолодает, ударят морозы.

Заморозки

По прогнозам Красноярского гидрометцентра, в конце месяца ночью температура воздуха может опуститься до 15−17 градусов ниже нуля, сообщает издание «Дела.ру».

Кроме того, ожидается, что до конца октября в Красноярске ляжет снег. При этом в ближайшие выходные красноярцев, судя по всему, ждёт короткое бабье лето.

По словам главного синоптика Красноярского гидрометцентра Владимира Еремина, похолодание начнётся с 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, о сохраняющихся заморозках предупредили жителей Ростовской области.

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