Киев, 1 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Местные выборы на Украине состоятся в следующем году, заявил на брифинге сегодня, 1 октября, глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

(сс) Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

Разумков сказал о местных выборах, рассуждая о своем желании покинуть пост главы партии «Слуга народа», поскольку, по его мнению, «недостаточно корректно», когда спикер Верховной Рады одновременно является и председателем партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Местные выборы в следующем году — это очень большой вызов… и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который будет эффективно заниматься именно этим вопросом», — подчеркнул Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее источники в политических кругах Украины не раз сообщали о намерении лагеря президента Зеленского провести в этом году и досрочные местные выборы, чтобы получить под свой контроль всю власть, включая региональный уровень. Сообщалось, что проведение досрочных местных выборов зависит от лояльности новой власти региональных элит.

Очередные местные выборы на Украине должны состояться в 2020 г. Представитель правительства в Раде Ирина Верещук заявила, что главным вариантом на сегодня является проведение местных выборов в апреле.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в «короткие сроки», подчеркнув, что их результаты должны продемонстрировать властям на местах, как к ним относятся люди.