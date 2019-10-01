Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Стоимость разового проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2020 года может возрасти сразу на пять рублей. Решение на этот счет пока находится в процессе обсуждения, но оно может быть учтено в бюджете города на будущий год.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», глава городского комитета финансов Алексей Корабельников мотивировал грядущее подорожание проезда тем, что «жетоны покупают в основном туристы, поэтому субсидировать из бюджета их не имеет смысла».

В настоящее время жетон на метро в Северной столице стоит 45 рублей. Разовый билет в наземном транспорте стоит 40 рублей. Можно значительно сэкономить, если использовать многоразовые билеты и электронные проездные «Подорожник».

Ранее в Смольном говорили о возможном подорожании проезда на 2 рубля с 2020 года.

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По данным чиновников, в течение 2019 года себестоимость проезда в городском транспорте Петербурга выросла на 8 рублей.