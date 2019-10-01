Ярославль, 1 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля внесла предостережение и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии в связи с проблемами наружного освещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фонари

Как выяснили прокуроры в ходе проверки, мэрия не заключила контракт на обеспечение наружного освещения на четвертый квартал 2019 года.

«Срок действующего контракта истек 30.09.3019 . В силу положений закона заключение муниципального контракта на обеспечение наружного освещения в городе Ярославле на четвертый квартал 2019 года должно быть осуществлено путем проведения электронного аукциона, срок проведения которого составляет не менее 30 дней. Вместе с тем МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» своевременно процедура проведения закупки не начата по причине отсутствия доведенных лимитов денежных средств для заключения указанного контракта со стороны главного распорядителя бюджетных средств — Департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Отметим, что речь идет о контракте на обслуживание сетей наружного освещения. Контракт на поставку электроэнергии есть. Иначе говоря, в городе нет подрядчика, который должен менять лампочки и оперативно устранять поломки.

При этом, по данным портала госзакупок, последнюю закупку обслуживания сетей городские власти проводили лишь на второй квартал 2019 года. Торгов по третьему кварталу уже не было. По крайней мере, сведений об этом на портале нет.

«Непринятие мер по заключению муниципального контракта по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан, нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории города Ярославля в вечернее и ночное время», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мэр Ярославля Владимир Волков говорит, что проблем с освещением города нет. Об этом он заявил на встрече с журналистами 1 октября. В социальных сетях люди жалуются на темноту на улицах и во дворах.

«Работа по замене ламп проводится и днем, и ночью. Динамика их замены по сравнению с прошлым и позапрошлым годом в разы увеличилась. У нас нет ни одной улицы, которая не горит постоянно, если это не связано с аварийной ситуацией», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Кто меняет лампы в отсутствие муниципального контракта, Владимир Волков не уточнил.