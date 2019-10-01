Киев, 1 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. У нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука есть шансы «стать Бальцеровичем» с точки зрения популярности у населения, поскольку его правительство будет вкладывать в социальную сферу не более 30% поступлений в бюджет.

Gov.ua Алексей Гончарук

Об этом журналистам сегодня, 1 октября, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Он напомнил, что Лешек Бальцерович, будучи премьер-министром Польши и проводя т. н. «шоковые реформы», был «очень и очень непопулярен».

«Его все ненавидели, когда были эти «шоковые реформы»… А сейчас он почетный человек, и все говорят — вот что он сделал для Польши», — заявил Арахамия.

Он признал, что политически решения нынешнего кабмина не очень популярные, поскольку ранее всегда правительства на Украине были «социальные».

«Это правительство направлено сейчас на экономический рост. Это не очень будет восприниматься среди простого населения… Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна», — заявил глава фракции «СН».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Гончарук заявил, что его правительство планирует начать со стимулирования экономического развития, чтобы у государства появились необходимые ресурсы для решения социальных проблем. Поэтому, объяснил премьер, новые поступления в бюджет будут распределяться по принципу 70/30, где 70% будет инвестироваться в развитие экономики, а 30% — на социальное обеспечение.

Также Гончарук «откровенно» заявил, что следующие пару лет Украину ждут очень непростые времена — «придется отдавать рекордные долги, каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов».