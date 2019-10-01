Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Осенний городской субботник в Санкт-Петербурге назначили на 19 октября. Ему будет сопутствовать осенний месячник благоустройства.

Дарья Драй ИА REGNUM Осенний парк

В рамках месячника акцент будет сделан на уборку опавших листьев на дорогах, велодорожках и тротуарах. Как обещают в Смольном, дорожники будут интенсивно подметать и мыть дороги, очищать от грязи обочины, парковки, «карманы», площадки для стоянок.

В свою очередь, садовники в течение октября проведут уборку в парках, садах, скверах, на бульварах на площади свыше 14 тыс. га.

«В осенний месячник по благоустройству в Северной столице будет высажено около 6 тысяч деревьев, 47 тысяч тысячи кустарников и 300 тысяч тюльпанов», — пообещали в городском комитете по благоустройству.

На День благоустройства 19 октября выйдут представители органов власти, работники бюджетных организаций и городских предприятий, активисты и жители города.

Добавим, что за сентябрь в Петербурге было убрано свыше тысячи тонн мусора и 7,8 тысяч тонн смёта. Всего с начала летнего периода вывезено 78 тысяч тонн загрязнений.