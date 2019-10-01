Ярославль, 1 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. 1 октября мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с журналистами подвел итоги своей работы за год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков (справа)

Исполняющим обязанности мэра Волков, ранее возглавлявший Переславль, стал 3 октября 2018 года после добровольной отставки Владимира Слепцова. По словам мэра, за год он хорошо изучил город, по которому прошел «не одну сотню километров».

Главные позитивные результаты своей работы Владимир Волков связал с бюджетом и городской экономикой.

«Нам удалось с правиться с бюджетом. В начале года года мы слышали ноты опасения, что не хватает 1,5 миллиардов, как же город проживет, все будет сорвано. Как мы видим, все программы выполняются. Есть трудности, как с улицей Республиканской, есть объекты строительства, которые надо подтянуть, но конец года все покажет», — сказал Владимир Волков.

В заслугу себе мэр поставил и то, что при нем город не увеличил муниципальный долг.

«Впервые за десятилетие мы не взяли ни одной копейки новых кредитов. Как было 7 миллиардов, так они и остались. Это важный шаг, чтобы дальше не уходить в долги», — сказал Владимир Волков.

Также, по словам Волкова, его команде удалось увеличить отчисления в бюджет от принадлежащих городу предприятий.

«Мы увеличили поступления в бюджет от наших предприятий в 5 раз по отношению к прошлому году. Это огромное достижение», — сказал Владимир Волков.

При этом Волков подчеркнул, что оценку его работе должны давать жители Ярославля. Непонятно лишь, как им это сделать при отсутствии прямых выборов градоначальника.