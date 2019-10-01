Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» начались плановые аварийно-спасательные учения. Они продлятся с 1 по 4 октября и будут сосредоточены вокруг отработки спасения пассажиров самолета Airbus A319.

ООО «ВВСС» Учения в «Пулково»

По легенде учений, при жесткой посадке у самолета разорвало покрышку, систему гидравлики и повредило баки с топливом. Вытекшее топливо и гидравлическая жидкость воспламенились под самолетом. Необходимо как можно скорее потушить пожар, спасти 40 пассажиров и пять членов экипажа.

В учениях задействованы не только формирования аварийно-спасательной команды аэропорта, но также гарнизон пожарной охраны Санкт-Петербурга, штатные медики аэропорта и бригады городской скорой помощи.

«В учениях принимают участие 70 сотрудников аварийно-спасательной команды: 16 человек штатной пожарно-спасательной команды на 4 аэродромных пожарных автомобилях и 54 человека из внештатных формирований аварийно-спасательной команды. Кроме того, в тренировке задействованы 6 подразделений пожарной охраны ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу на основной и специальной технике, 2 бригады службы медицины катастроф», — уточнили масштаб учений в пресс-службе ООО «ВВСС», управляющей компании аэропорта «Пулково».

Аварийно-спасательные учения аэропорту проводятся дважды в год — в преддверии зимнего и летнего сезонов.

Как рассказали ранее ИА REGNUM в аэропорту «Пулково», в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с воздушным судном, норматив прибытия аварийно-спасательной команды к пострадавшему самолету составляет всего 3 минуты. Помимо пожарной техники, аэропорт «Пулково» располагает специальной техникой, предназначенной для эвакуации воздушного судна.

В «Пулково» две автономные взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать и отправлять самолеты независимо друг от друга.