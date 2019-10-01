Абакан, 1 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Хакасии 1 октября стартовала ежегодная тренировка по гражданской обороне. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском ГУ МЧС.

19.mchs.gov.ru Тренировка по гражданской обороне в Хакасии

Учения — штабные и практические — будут проходить в течение двух суток. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

В МЧС уточнили, что основная цель тренировки — повышение эффективности управления при выполнении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 1 по 31 октября пройдут мероприятия в рамках месячника гражданской обороны.