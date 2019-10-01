Москва, 1 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Постоянно помогают своим пожилым родственникам 18% жителей России, ещё 30% делают это время от времени. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

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Чаще помогают те, кто живет близко от пожилых родственников (62%). Не менее одного раза в неделю навещают 37%, раз в год — 23% респондентов. У 74% опрошенных есть пожилые родственники, которые чаще всего проживают с ними в одном населенном пункте (37%), у 23% — в другом населенном пункте, у четверти опрошенных — в другом регионе России (24%), у 9% граждан РФ — за границей.

В опросе 29 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (75%) убеждены, что государство на сегодняшний день уделяет недостаточно внимания пожилым людям.

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