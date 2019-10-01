Калуга, 1 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В Калуге в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, министр образования и науки области Александр Аникеев встретился со студентами педагогических специальностей Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и индустриально-педагогического колледжа. На встрече состоялся разговор о развитии региональной системы образования и возможностях, которые открываются в области перед молодыми педагогами. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Министр образования и науки области Александр Аникеев встретился со студентами педагогических специальностей

Глава образовательного ведомства региона Александр Аникеев рассказал будущим педагогам о том, что для улучшения кадровой ситуации в отрасли региону ежегодно нужно вдвое больше выпускников вузов и колледжей с педагогическим образованием. Особенно востребованы воспитатели детских садов, учителя начальных классов и иностранных языков.

В 2019 году на работу в систему образования Калужской области пришли 252 молодых специалиста, из них 157 человек — выпускники этого года. В основном они окончили КГУ им. К. Э. Циолковского и Калужский индустриально-педагогический колледж.