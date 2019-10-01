Ярославль, 1 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес решение оштрафовать Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля на 100 тысяч рублей за невыполнение требования отремонтировать здание аэроклуба, где обучалась Валентина Терешкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vita-colorata.livejournal.com Здание аэроклуба, где училась Терешкова

Дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия"возбудил региональный департамент охраны объектов культурного наследия. Здание на улице Свободы, 9 является памятником регионального значения. В 2018 году департамент утвердил охранное обязательство объекта. При этом специалисты департамента установили, что зданию требуется ремонт. Акт об этом с требованием выполнить работы до 15 марта 2019 года был направлен в мэрию Ярославля, так как она является собственником подвала и первого этажа.

Мэрия это требование проигнорировала, в связи с чем и была оштрафована. В суде представители КУМИ ссылались на то, что помещения переданы в безвозмездное пользование ДОСААФ, и ремонтировать его должен пользователь. Однако суд посчитал, что ответственность за состояние памятника лежит именно на собственнике. Мэрия обжаловала решение Кировского суда и проиграла.