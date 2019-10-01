В «Новатэке» оценили влияние санкций США на проект «Ямал СПГ»
Москва, 1 октября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Санкции Соединенных Штатов против китайской Cosco не повлияют на перевозки сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ», говорится в заявлении «Новатэка».
"Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября США ввели санкции против шести китайских компаний, в том числе танкерных операторов Cosco, за предполагаемое нарушение связанных с Ираном ограничительных мер.
Также отметим, что 30 сентября министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против двух граждан РФ и трех компаний, связанных с Россией.
Речь идет о компаниях Autolex Transport Ltd и Beratex Group Limited, зарегистрированных на Сейшелах, и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии. В США полагают, что эти компании так или иначе связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
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