Москва, 1 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. С начала 2019 года на территории Приволжского федерального округа выявлено более 2 тыс. нарушений законодательства, регламентирующего вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

К примеру, в Башкирии, Кировской области и Удмуртии выявлены факты проведения обследований домов в отсутствие членов комиссии при оценке аварийного жилья. В Ульяновской области районный прокурор через суд оспорил заключение межведомственной комиссии о пригодности для проживания дома в одном из поселков, обследование которого фактически не проводилось.

В Татарии, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях местные власти затягивали издание правовых актов о признании домов аварийными и их расселении.

Всего за указанный период внесено 675 представлений об устранении нарушений законодательства, в суды направлено 279 исков, 395 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на расселение аварийного и ветхого жилья в 2019 году выделено 35,4 млрд рублей. По словам замглавы Минстроя РФ Максима Егорова, эти деньги «пойдут в регионы» и будут распределяться по субъектам, исходя из объема аварийного фонда, а также средней стоимости квадратного метра. Он уточнил, что, по состоянию на 1 января 2017 года, аварийный фонд в России составлял 9,4 млн кв. м, более актуальных данных на февраль 2019 года не было.