Киев, 1 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Правительство Украины рассчитывает, что новая программа сотрудничества с МВФ будет начата в декабре 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и МВФ

Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что через несколько недель группа министров правительства Украины поедет в штаб-квартиру МВФ, чтобы продолжить переговоры.

«Мы спокойны… Понимаем, что нужно делать, и находимся в конструктивных переговорах с этой организацией», — отметил он.

«Украина может протянуть без МВФ 3−6 месяцев, потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности», — заявил в своем комментарии экономист Сергей Фурса.

В частности, отметил эксперт, без МВФ Украина не сможет пройти следующий год, когда страну ждут очередные пиковые выплаты по внешнему долгу.

«А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. Поэтому любой украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ», — заявил Фурса.

Специалист отметил, что в настоящий момент Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. Также МВФ нуждается в гарантиях, что «красные линии» никто переходить не будет — в частности, что переговоров с Коломойским нет и не будет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский министр финансов Оксана Маркарова заявила, что за две недели пребывания миссииМВФв Киеве (с 11 по 26 сентября) удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать. Она также подчеркнула, что переговоры сторон будут продолжены в течение следующих нескольких недель.