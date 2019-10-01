Калуга, 1 октября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки, организованной после травмы инвалида в Калуге, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM по информации официального представителя СК России Светланы Петренко.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

По предварительным данным, 19 сентября33-летний житель Калуги, являющийся инвалидом второй группы, проезжал на велосипеде по одной из улиц микрорайона Правобережье и провалился в открытый котлован с коммуникациями теплосети. Глухонемой мужчина не мог позвать на помощь, однако ему удалось самостоятельно выбраться и прийти домой. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Александр Бастрыкин поручил калужским следователям детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки при наличии законных оснований дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к нарушению прав граждан.