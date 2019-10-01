Ярославль, 1 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. С 1 октября в Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно постановлению городских властей, проезд на автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 28 рублей вместо 23 ранее.

Ярославль

При этом стоимость проезда в маршрутных такси пока не поменялась. Она составляет 26 рублей. Ранее такого в Ярославле не было. Стоимость проезда в общественном транспорте всегда была либо ниже, либо равна стоимости проезда в маршрутном такси.

В отличие от общественного транспорта, тариф на маршрутное такси является нерегулируемым, то есть власти не могут диктовать частным перевозчикам цену проезда. При этом, как сообщили порталу YarNews в мэрии Ярославля, владельцы маршрутных такси также собираются поднять цену. Это произойдет в ближайшее время.

«Тариф определяет перевозчик. В соответствии с постановлением мэрии он должен проинформировать нас как заказчика перевозок о стоимости проезда, обозначить дату, и соответственно вносить изменения по стоимости. У нас перевозчики уже заявляются. Информируют нас о пересмотре стоимости. Варианты разные. Есть 29 рублей, есть 30 рублей. Период повышения — первая половина октября», — сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В случае, если частные перевозчики не поднимут стоимость проезда, это может привести к убыткам муниципальных предприятий общественного транспорта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в первый день после подорожания трамвая, автобуса и троллейбуса многие ярославцы предпочли ездить на маршрутных такси.