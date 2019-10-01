Берлин, 1 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Разница между зарплатами трудящихся в западной части Германии и на территории бывшей ГДР по-прежнему велика, передает канал n-tv.

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Даже спустя почти три десятилетия после объединения страны доходы граждан на территории бывшей ГДР заметно ниже. Согласно недавнему исследованию Фонда Ханса Бёклера, разница в зарплатах на западе и востоке Германии составляет 16,9%. Фонд сопоставил 175 тыс. записей о зарплатах, полученных путем опроса. При этом сравнивались заработки рабочих с одинаковой квалификацией.

Это соответствует данным правительства Германии. Согласно представленному им в сентябре отчету, в 2018 году разрыв в зарплатах составлял 16%. Это меньше, чем в 2017 — тогда он составил 19%.

Доклады об экономической ситуации в восточной части страны ежегодно публикуются накануне Дня германского единства — 3 октября. В этом году будет отмечаться 29-я годовщина объединения ФРГ и ГДР.

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