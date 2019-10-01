Пермь, 1 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Фасад Пермского театра оперы и балета станет полотном для работ известных российских медиахудожников, которые проведут здесь фестиваль «Просвет», об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM,

«Известные российские художники в области аудиовизуального искусства на несколько дней преобразят облик Перми. Пермский театр оперы и балета — в числе мест, где развернутся масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции. На фасад здания будут проецировать пять красочных работ», — отмечают организаторы мероприятия.

В фестивале примут участие коллективы со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Куратором фестиваля выступит известный архитектор и режиссер Влад Александров.

Фестиваль «Просвет» пройдет в Перми с 12 по 13 октября, мероприятия будут проходить в течение всего дня, однако наиболее интересные работы стоит смотреть все же в ночное время суток.