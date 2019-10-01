Кингисепп, Ленинградская область, 1 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля столкнулись на встречных курсах утром 1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области. ДТП произошло около 06:30 мск на 101-м километре федеральной автомобильной дороги «Нарва», ведущей из Петербурга в Эстонию.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, столкнулись цементовоз на базе автомобиля DAF и автомобиль MAN с пустым полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля DAF, мужчина 1984 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс, сообщили, что из-за этого ДТП движение транспорта на участке автодороги А-180 «Нарва» организовано по одной полосе.

«Движение транспорта на участке федеральной дороги регулируется сотрудниками ГИБДД и осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации», — отметили дорожники.