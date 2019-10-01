Занзибар, Танзания, 1 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Президент Занзибара Мохаммед Али Шейн заявил, что результаты разведки газовых и нефтяных месторождений на острове будут представлены широкой общественности до конца 2019 года. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление Шейна по возвращении из недельного визита в ОАЭ.

ptra Нефть

Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, правительством и законодательством.

Шейн отметил, что разведка месторождений нефти и природного газа на Занзибаре вступила в новую сферу, подчеркнув, что он не отступит от своего обещания провести исследование и в случае его успеха начать добычу нефти и природного газа. Учитывая это, Шейн призвал жителей сохранять терпение, так как, по его словам, разведка обычно занимает долгое время.

Напомним, что в 2018 году Революционное правительство Занзибара подписало соглашение с компанией RAKGAS, которая обязалась провести разведку. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности, сообщают журналисты. По словам некоторых высокопоставленных чиновников, юристов и пользователей социальных сетей, проведение разведки противоречит конституции Объединенной республики Танзании, в соответствии с которой все природные ресурсы являются собственностью правительства.

В ходе переговоров с высокопоставленными лицами в ОАЭ Шейн также коснулся экономических вопросов, подчеркнув, что Занзибар намерен построить стабильную экономику. Он сообщил, что в ближайшее время на Занзибаре планируется ремонт аэропорта и порта, который будет проведен на собственные средства Революционного правительства, поскольку правительство материковой части Танзании не одобрило инициативу Занзибара по получению средств за границей. Реализация этих проектов задерживается из-за отказа в кредите, подчеркнул Шейн.